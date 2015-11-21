بالفيديو - عمرو زكي يكشف لماذا رحل من المقاولون العرب.. ' حسن شحاتة '

كشف عمرو زكي لاعب نادي الزمالك الأسبق ومنتخب مصر أسباب رحيله وفسخ عقده مع القاولون العرب.

عمرو زكي أنضم إلى المقاولون العرب في يناير الماضي ليبدأ عودته من جديد إلى الملاعب.

قبل أن يفسخ عقده مع النادي ثم يعلن اعتزاله اللعب نهائيا في شهر أغسطس.

وعن أسباب رحيله من المقاولون العرب قال زكي: "تحدث مع حسن شحاتة وقلت له أنا جاهز بنسبة 100% وأريد التواجد ضد الزمالك ولو على مقاعد البدلاء".

المقاولون العرب واجه الزمالك في الأسبوع 36 من الدوري المصري الموسم الماضي بتاريخ 23 يونيو وفاز الزمالك بثلاثية في لقاء غاب عنه عمرو زكي.

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ووصل زكي حديثه قائلا: "لم أتواجد ضد الزمالك. ثم تحدثت من جديد مع شحاتة وطلبت منه التواجد مع الفريق في أخر 3 مباريات بالمسابقة من اجل أن يعلم الجميع جاهزيتي. وكنت جاهز تماما للمشاركة".

وأضاف خلال حديثه مع برنامج (الكرة مع دريم) "المباريات انتهت وتبقى مباراة واحدة في الموسم ولم أشارك. وقتها أخذت القرار وتحدث مع الجهاز الفني بالكامل فيما عدا شحاتة وكذلك تحدثت مع الإدارة".

وأوضح " الإدارة كانت تعلم تماما بأنني جاهز للمشاركة. بعدها سلمت الشيك الخاص بي لإدارة النادي ولم أحصل على مليم واحد".

وأتم "شكرتهم وسلمت لهم كل ما تحصلت عليه. ورحلت. وهم شكروني بشدة على ذلك".

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