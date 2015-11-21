في_الكلاسيكو - برشلونة للاقتراب من رقم ريال التاريخي.. والتحديات الـ3 ضد ' الملاك '

هل أدفع بليونيل ميسي من البداية؟ ماذا لو تعرض لإصابة مبكرة؟ لا أريد ترك الصدارة. لن أتوتر. عبارات تسيطر على عقل لويس إنريكي قبل مواجهة ريال مدريد.

برشلونة يحل ضيفا على ريال مدريد في كلاسيكو العالم خلال الجولة الـ12 من الدوري الإسباني في تمام السابعة والربع مساء.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد شهدت عودة ليونيل ميسي وإيفان راكيتيتش ليصبح الكل جاهز للمعركة. (تعرف على القائمة بالكامل)

برشلونة يدخل المباراة وهو في الصدارة برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد و4 عن أتليتكو مدريد.

وقد يجد برشلونة نفسه وحيدا في الصدارة في حالة الفوز وقد يجد أن بينه وبين المركز الثالث نقطة واحدة. - في حالة فوز أتليتكو أمام ريال بيتيس-.

رقم تاريخي

230 كلاسيكو انطلق منذ 1902 وحتى 2015. وهنا يملك ريال مدريد الرقم التاريخي.

ريال مدريد نجح في الفوز بـ92 مباراة ضد برشلونة. بينما فاز الأخير 90 مرة أمام ريال مدريد.

وانتهت 48 مواجهة بينهما بالتعادل.

الفوز يجعل برشلونة على بعد مباراة واحدة فقط من معادلة رقم مدريد التاريخي. وهنا بالتأكيد لا نتحدث عن مجرد رقم.

أيضا لو نظرنا على أخر 5 مواجهات بين برشلونة وريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو سنجد أن الكفة متوازنة.

ريال مدريد فاز مرتين. برشلونة فاز مرتين. وتعادل وحيد.

وبشكل عام في أخر 10 مواجهات في مختلف المسابقات بين برشلونة وريال مدريد فاز الملكي 5 مرات. وبرشلونة 3 مرات والتعادل مرتين.

فهل يقترب برشلونة من رقم ريال مدريد التاريخي أم للملكي رأي أخر؟

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حيرة وخوف وإنريكي

ليونيل ميسي. ليونيل ميسي. ليونيل ميسي. أسم واحد فقط كان الأكثر تداولا خلال الفترة الأخيرة. الكل يريد معرفة، هل يشارك ميسي أمام ريال مدريد؟

ميسي عاد إلى التدريبات الجماعية وانتهى الغموض الذي وضعه برشلونة على اللاعب. ثم تحصل على الأذن الطبي ودخل في قائمة برشلونة للمباراة.

ولكن الحيرة ظهرت بقوة في تصريحات لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي. فمرة يتحدث عن الجودة العظيمة التي يوفرها ميسي بوجوده في الملعب منذ البداية. ومرة أخرى يتحدث عن نسبة لم تصل 100% حتى الآن لميسي من أجل المشاركة.

ولكن في النهاية القرار سيكون من ميسي نفسه. وهذا ما أكده إنريكي قائلا: "اللاعب هو من يستطيع أن يعطيك انطباعه حول إصابته. سأتحدث مع ميسي قبل المباراة".

ميسي نجح في التسجيل أو صناعة هدف في 13 كلاسيكو من أصل 15 كلاسيكو له على بيرنابيو. ميسي هو هداف الكلاسيكو برصيد 21 هدفا من 30 كلاسيكو.

ولكن ماذا يحدث عندما يغيب ميسي؟ هنا الخوف يسيطر على عقول جماهير برشلونة وإنريكي.

برشلونة لم يحقق الفوز على ريال مدريد بدون ميسي.

ميسي غاب مباراته الأولى في الكلاسيكو موسم 2005-2006 في الدور الثاني من الدوري الإسباني وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 إذ سجل رونالدينيو التقدم لبرشلونة من ضربة جزاء قبل أن يتعادل مواطنه رونالدو.

في موسم 2007-2008 وعلى ملعب كامب نو أيضا غاب ميسي عن الكلاسيكو وفاز ريال مدريد بهدف البرازيلي جوليو بابتيستا.

وفي حالة غياب ميسي عن الكلاسيكو سيصبح لأول مرة يغيب عن مواجهة ريال مدريد في البيرنابيو منذ بداية ظهوره في مباريات الكلاسيكو.

الملاك إنريكي

إذ كنت أنت لويس إنريكي كيف سيكون حالك قبل الكلاسيكو؟ لا. ما جاء في مخيلتك يختلف عن ما أجاب به إنريكي.

وقال إنريكي: "هي مجرد مباراة. ولن تحدد مصير البطولة".

وأضاف " "كيف أسترخي قبل الكلاسيكو؟ في الحقيقة أنا أمر بأجمل أيام حياتي وأنام بشكل جيد. أسألوا زوجتي عن ذلك. أنا أنام كالملائكة".

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