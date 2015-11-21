في_الكلاسيكو - ريال مدريد للبحث عن ذكرى بنيتيث السعيدة.. و ' الإرهاب ما يقلق وليس برشلونة '

الصدارة أمامك والمركز الثالث يهددك. الذكرى الأولى تبقى دائما في الذاكرة. أظهرت ثقتك لا تراجع الآن. عبارات تمر برأس رافاييل بينيتيث قبل مواجهة برشلونة.

برشلونة يحل ضيفا على ريال مدريد في كلاسيكو العالم خلال الجولة الـ12 من الدوري الإسباني في تمام السابعة والربع مساء.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة شهدت عودة مارسيلو ووجود كريم بنزيمة واستبعاد ألفارو أربيلوا. (تعرف على القائمة بالكامل)

ريال مدريد يدخل المباراة في المركز الثاني برصيد 24 نقطة. خلفه أتليتكو مدريد بفارق نقطة وأمامه برشلونة بفارق ثلاث نقاط.

وقد يجد ريال مدريد نفسه في المركز الثالث في حالة التعثر وعدم تحقيق الفوز أمام برشلونة. وهو بالطبع ما لا يريده بينيتيث وخصوصا بعد الخسارة الأخيرة أمام أشبيلية.

ذكرى سعيدة

أول كلاسيكو يستعد بينيتيث لخوضه مع ريال مدريد. ولكنها ليست المواجهة الأولى له ضد برشلونة.

وبما أننا نتحدث عن أول كلاسيكو لبينيتيث فيجب علينا التحدث عن أول مواجهة لبينيتيث ضد برشلونة. وهنا الذكرى السعيدة.

ففي أول مواجهة بين بينيتيث وبرشلونة قاد مدرب ريال مدريد فريقه فالنسيا للفوز على برشلونة في عقر دار الأخير 4-2.

فالنسيا بـ10 لاعبين من الدقيقة 42 يفوز على برشلونة.

فماذا يفعل بينيتيث في الكلاسيكو الأول له؟ هل تكون ذكرى سعيدة أيضا؟

بشكل عام قابل بينيتيث برشلونة في 11 مناسبة (مع فالنسيا ومع ليفربول) ونجح بينيتيث في الفوز بـ5 مباريات وتعادل 1 وخسر 7 مواجهات.

المواجهة الأخيرة كانت مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا بدور الـ16 موسم 2006-07.

وليفربول يطيح ببرشلونة. فاز ذهابا 2-1 وخسر في الإياب 1-0 ليتأهل إلى ربع النهائي على حساب البرسا.

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الإرهاب

قبل المباراة وعلى عكس المتوقع لم تأتي إجابة بينيتيث حول أكثر ما يقلقه في المباراة حول مشاركة ليونيل ميسي أو الحالة الرائعة التي يعيشها نيمار وسواريز. ولكنها جاءت حول الإرهاب.

وقال بينيتيث خلال المؤتمر الصحفي عن أكثر ما يقلقه: ""أكثر ما يقلقني هو ما يمر به العالم في الفترة الحالية".

وأضاف "أتضامن بشكل كبير مع ضحايا الهجمات، حيث أن هذه الأحداث خطيرة للغاية ومقلقة".

في الوقت الذي أظهر كامل ثقته في تحقيق الانتصار ضد برشلونة قائلا: "أفكر دائما أن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظا للفوز. لدينا ثقة كبيرة".

فهل تتحقق ثقة بينيتيث أم لبرشلونة رأي أخر؟ لننتظر ونرى.

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