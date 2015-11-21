20 قتيلاً حصيلة هجوم مالي.. والمملكة تدين الاعتداء الإرهابي

الرياض - واس

دانت المملكة العربية السعودية الاعتداء الإرهابي المسلح الذي وقع أمس الجمعة على فندق وسط العاصمة المالية باماكو، وأسفر عن احتجاز ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وكان الهجوم الإرهابي الذي شنه متطرفون يوم أمس أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرين شخصا، بعد أن تم احتجاز 170 كانوا بداخله، إلا أن وحدات من القوات الخاصة اقتحمت الفندق بعد ظهر الجمعة وحررت الرهائن.