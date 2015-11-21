طيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين في تعز

قال مصدر أمني إن ما لا يقل عن 15 جنديا يمنيا و14 من متشددي القاعدة قتلوا في هجوم شنه المتشددون على موقع عسكري في منطقة حضرموت بشرق البلاد

ورغم أن القاعدة تسيطر على مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت والمناطق المحيطة بها منذ أوائل هذا العام الا انها لم تشن هجمات على مواقع للجيش في مناطق أخرى من المحافظة منذ شهور.

وذكر المصدر أن الهجوم بدأ حينما فجر مهاجم انتحاري عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارته عند الموقع العسكري الذي يقع بين بلدتي شبام والقطن أعقبه هجوم شنه ما بين 25 و30 مسلحاً.

مصرع تسعة مدنيين بينهم أسرة من ستة أفراد في قصف لميليشيات الحوثي

وشاعت هجمات القنابل وإطلاق النار التي تستهدف الشرطة والجيش في حضرموت منذ عام 2011 ثم تصاعدت الحرب الأهلية في البلاد أوائل هذا العام مع بدء الحملة العسكرية التي يشنها التحالف الذي تقوده المملكة، ومنذ ذلك الحين سيطرت القاعدة على المكلا وساحل حضرموت لكن الهجمات في الداخل تراجعت.

إلى ذلك، لقي 9 من المدنيين منهم ستة من اسرة واحدة مصرعهم وأُصيب 22 آخرون، إثر القصف العشوائي للمسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح على الأحياء والقرى السكنية في تعز خلال اليومين الماضيين.

وقصف الحوثيون المتمركزون جوار منزل اللواء مهدي مقولة والحرير وتبة السلال وشارع الخمسين بصواريخ الكاتيوشا أحياء ثعبات والدمغة والروضة والتحرير والأربعين والمسبح، واستهدفت قذيفة دبابة قرية الديم في جبل صبر المطل على مدينة تعز من الجنوب، وأسفرت عن مقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة، أب وزوجته وأربعة من أطفاله.

وفي ريف المدينة، قصف الحوثيون وقوات صالح منازل المدنيين في بلدة الشقيراء مركز مديرية الوازعية بصواريخ الكاتيوشا، بعد يومين من سيطرة رجال المقاومة على البلدة.

وقالت مصادر محلية إن المسلحين استهدفوا البلدة بنحو 20 صاروخ كاتيوشا، وأدى ذلك إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين فيما تضرر عدة منازل، وقتل شخص وأصيب 11 طفل آخرين من جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي وصالح وسقطت بجوار جامع السعيد في حي عصيفرة شمالي تعز.

ويأتي هذا فيما قتل سبعة وجرح 13 من أفراد مليشيا الحوثي وصالح في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة وغارات لطيران التحالف.

كما قتل ثلاثة وجرح 12 من رجال الجيش الوطني والمقاومة في مناطق متفرقة من محافظة تعز، ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي وصالح في منطقة المسراخ ونجد قسيم جنوب تعز.

من ناحية أخرى، شن طيران التحالف العربي أمس غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح بمحافظة تعز (256 كم جنوب العاصمة اليمنية صنعاء).

وقالت مصادر محلية إن طيران التحالف قصف مواقع تمركز الحوثيين وقوات صالح في جبل حريق ومنزل القيادي الحوثي يحيى الجنيد شرق جبل صبر بخمس غارات جوية، واستهدفت غارات أخرى مناطق مفرق المخا ومفرق الوازعية والعقمة ومنطقة شعبو والكسارة اسفل منطقة البرح شرق تعز.

وأوضحت المصادر، أن دوي انفجارات عنيفة هزت تلك المواقع، مؤكدة أن الغارات خلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وقوات صالح، دون أن تتضح حصيلتهم على الفور.

وشن طيران التحالف سلسلة غارات على مواقع المتمردين في مناطق متفرقة من مدينة تعز ومطار تعز وكذا في الشريجة جنوب شرق تعز، كما قصف الطيران مواقع وتجمعات للحوثيين وقوات صالح في مدينة المخا الساحلية.

كما قصفت مقاتلات التحالف العربي معسكرا لمسلحي جماعة الحوثيين في حواري بمنطقة خيوان في محافظة عمران شمال صنعاء، واستهدفت الغارات آليات عسكرية وأدت إلى تدميرها.

وأسفرت غارات لقوات التحالف العربي عن مقتل 10 من الحوثيين وإصابة آخرين بعد أن استهدفت مواقع لهم في ناطع وبيحان بمحافظة شبوة جنوبي شرق اليمن، وسط استمرار الاشتباكات في المنطقة عقب محاولات مكثفة لميليشيا الحوثي وقوات صالح التقدم باتجاه عتق، وواصل طيران التحالف شن غاراته على معاقل الحوثيين وقوات صالح في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.