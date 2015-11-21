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الطالب العطوي يفوز بجائزة الشيخة لطيفة

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الطالب العطوي يفوز بجائزة الشيخة لطيفة الطالب العطوي يفوز بجائزة الشيخة لطيفة
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الطالب سعد العطوي

تبوك - نواف العتيبي

    هنأ مدير التعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف، الطالب سعد عبدالله العطوي بالصف الثالث المتوسط من مدرسة متوسطة منارات تبوك، بعد حصوله على أفضل مشاركة في جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، بدولة الإمارات العربية المتحدة للموسم السادس عشر 2014 التي أعلنت نتائجها أخيراً عن بحث (تبوك في التاريخ). ونوه مدير التعليم بهذا التميز الذي حققه الطالب، داعياً الله أن يكون خير حافز له، ولزملائه من الطلاب والطالبات في المنطقة، نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المماثلة في كافة المحافل العلمية.

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