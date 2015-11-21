مرات - حمود الضويحي

صدر قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. عدنان بن سليمان العبدالكريم بتكليف الأستاذ مشعل بن معيض المطيري مديراً لمستشفى محافظة مرات العام، ويعد المطيري أحد الكفاءات الشابة المؤهلة حيث كان يعمل سابقاً مساعداً لمدير المستشفى، تهانينا مع تمنياتنا له بالتوفيق في عمله الجديد.