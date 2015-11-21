«صحة الشرقية» تنفي إغلاق مستشفى عنك في وجه المراجعين

القطيف - منير النمر

نفت صحة الشرقية ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والشائعات التي تم الترويج لها بأن مستشفى عنك العام أغلق نهائياً بوجه المراجعين بما في ذلك قسم الطوارئ مستندين إلى خطأ موظف علق لوحة تشدد على وجود أنفلونزا الخنازير على شباك الاستقبال.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية أن مستشفى عنك العام يخضع لإجراءات احترازية، وأن الخدمة الطبية نقلت لموقع آخر في المستشفى، وذلك بعد الشك في إصابة مريضة بفيروس H1N1، وأن ما حصل هو اجتهاد ذاتي من أحد الموظفين، مخالفاً بذلك التعليمات الخاصة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وجارٍ مساءلته تحت أي مبرر وضعها، كما تود المديرية التأكيد على عدم توقف استقبال الحالات الطارئة في المستشفى، حيث أنه تم تقديم الخدمة في جميع أقسام المستشفى، وهي مستمرة بشكلها طبيعي، ولا يوجد ما يدعو للقلق ولله الحمد.

وقال المتحدث باسم صحة الشرقية ل" الرياض" أسعد السعود: "في صباح يوم الاثنين راجعت مواطنة في العقد الثالث من العمر مستشفى عنك العام، وتم عمل الإجراءات الطبية للحالة وأحيلت إلى مستشفى القطيف المركزي بسبب اشتباه إصابتها بفيروس H1N1، وأن ما جرى هو اتخاذ إجراءات احترازية متعارف عليها، ومن ضمنها تعقيم مقر محطات الخدمة الطبية التي كانت الحالة متواجدة فيها، وتم نقل الخدمة الطبية إلى موقع آخر لحين الانتهاء من التعقيم، في حين أن الإغلاق كان جزئياً لوجود روائح المعقمات التي يلزم بقاؤها لبعض الوقت، ما استدعى نقل الخدمة إلى موقع آخر مؤقتاً، أما بشأن صورة التنبيه المتداولة والمعلقة على أحد الأقسام التي تتضمن أن مستشفى عنك العام في حالة تعقيم والدخول للحالات الطارئة فقط بسبب تسجيل حالة H1N1.