فريق طبي بـ«مدينة سعود الطبية» يجري جراحة شبكية لـ«خمسينية»

نجح فريق طبي بقسم العيون بمدينة الملك سعود الطبية بإجراء عملية جراحة شبكية تُعد هي الأولى من نوعها في مدينة الملك سعود الطبية.

كشف ذلك، استشاري أمراض وجراحة الشبكية بالمدينة د. عبدالله العمري، مضيفاً بأن العملية أجريت لخمسينية تعاني من اعتلال سكري متقدم في الشبكية مع وجود انفصال ونزيف في السائل الزجاجي، وتم استخدام جهاز حديث وفرته المدينة مؤخراً، مبيناً أن المريضة خرجت من المستشفى في اليوم التالي.

وأضاف بأن هذه الخطوة تعتبر مهمة جداً في قسم العيون، حيث أنها تعتبر المرة الأولى في تأريخ المدينة، والتي يتم فيها إجراء هذا النوع من العمليات وعلى قدر كبير من المهنية والاحترافية، وهذه الخدمة تقدم لشريحة كبيرة جدا من المرضى الذين لا يملكون أهلية علاج في المستشفيات الأخرى.

وختم د. العمري حديثه بأن نجاح العملية يعد حافزاً كبيراً لبذل المزيد من الجد للوصول إلى تحقيق النظرة المستقبلية للمدينة، وتوفير أعلى المستويات الخدمة الصحية للمرضى مما يتوافق مع ثقل ومكانة مدينة الملك كسعود الطبية كمؤسسة طبية مرجعية.