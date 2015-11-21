شرطة محايل تودع مديرها السابق العقيد «المتحمي»

محايل - إبراهيم عرار

شرف محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي الحفل التكريمي الذي أقامته شرطة محافظة محايل لمديرها السابق العقيد سعود بن محمد أبونقطة المتحمي والذي تم نقله مؤخراً لشرطة محافظة أحد رفيدة. وذلك بحضور مدير شرطة محايل الجديد العميد سعد بن عبدالله العمري ومدير الدفاع المدني المقدم منصور بن محمد الشهري وعدد من مشائخ القبائل ورؤساء الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية بالمحافظة. ونوه محافظ محايل خلال حفل التكريم بالدور القيادي والجهود المبذولة للعقيد سعود اثناء فترة توليه إدارة شرطة محافظة محايل متمنين له التوفيق في عمله الجديد. وتخلل الحفل تقديم عدد من الهدايا والدروع التذكارية مقدمة من منسوبي شرطة محافظة محايل.