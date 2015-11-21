أخبار عاجلة

تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

شرطة محايل تودع مديرها السابق العقيد «المتحمي»

Google+ Print
شرطة محايل تودع مديرها السابق العقيد «المتحمي» شرطة محايل تودع مديرها السابق العقيد «المتحمي»
966975365154.jpg

العقيد المتحمي خلال حفل تكريمه

محايل - إبراهيم عرار

    شرف محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي الحفل التكريمي الذي أقامته شرطة محافظة محايل لمديرها السابق العقيد سعود بن محمد أبونقطة المتحمي والذي تم نقله مؤخراً لشرطة محافظة أحد رفيدة. وذلك بحضور مدير شرطة محايل الجديد العميد سعد بن عبدالله العمري ومدير الدفاع المدني المقدم منصور بن محمد الشهري وعدد من مشائخ القبائل ورؤساء الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية بالمحافظة. ونوه محافظ محايل خلال حفل التكريم بالدور القيادي والجهود المبذولة للعقيد سعود اثناء فترة توليه إدارة شرطة محافظة محايل متمنين له التوفيق في عمله الجديد. وتخلل الحفل تقديم عدد من الهدايا والدروع التذكارية مقدمة من منسوبي شرطة محافظة محايل.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية