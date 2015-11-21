مفاجأة.."التحالف الشعبى":"مفيش حاجة اسمها ائتلاف الأحزاب اليسارية"

كشف عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن مفاجأة بشأن تحالف الأحزاب اليسارية الذى أعد برنامجًا انتخابيًا لخوض الانتخابات بمرحلتيه الأولى والثانية ويضم حزب "التجمع – والتحالف الشعبى الاشتراكى – والاشتراكى المصرى – والشيوعى المصرى"، قائلا: " مفيش حاجة اسمها ائتلاف الأحزاب الاشتراكية".

وأوضح "شكر" لـ" اليوم السابع " أن حزب التجمع يخوض الانتخابات بشكل منفرد على المقاعد الفردية، موضحًا أن التحالف الوحيد الذى انضم إلية التحالف الشعبى هو تحالف التيار الديمقراطى، لافتًا إلى أنه أوسع ويضم عددا من القوى السياسية.

وتوقع رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن تزيد نسب التصويت خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن نسبة التصويت قد ترتفع إلى 30 % من إجمالى المقيدين بكشوف الناخبين.

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