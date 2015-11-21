ضبط مخدرات وعدد من المتهمين وتنفيذ 127 حكما فى حملة أمنية بالبحر الأحمر

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر حملة أمنية مكبرة برئاسة اللواء عادل التونسى مدير الأمن لمكافحة جرائم السطو المسلح وحائزى ومحرزى الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار بالمواد المخدرة، والعمل على تنفيذ الأحكام وضبط كل مظاهر الخروج عن الشرعية والقانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط "محمود.س.ع.ع" بدون عمل، ومقيم بالأربعين - السويس، وبحوزته 150 قرصا من مخدر "أبتريل" ومبلغ مالى 300 جنيه؛ وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1807 أدارى قسم شرطة رأس غارب لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تم ضبط "كريم.م.ا.م"، بدون عمل، ومقيم بالدهار الغردقة، وبحوزته 8 قطع متوسطة الحجم من الحشيش المخدر تزن نحو 80 جراما؛ ومبلغ مالى 100 جنيه هاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10553 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفى مجال التعاطى، قامت وحدة مباحث المرور بعمل حملة مشتركة مع مديريه الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات الذين يقومون بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث تم ضبط "حمادة.ع.م.ر" 38 سنة سائق ومقيم بسنورس - الفيوم، وبمواجهته بما أسفرت عنها التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5786 جنح مرور أول الغردقة لسنة 2015 م، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وضبط "محمد.ع.م.ع" 25 سنة سائق ومقيم بسفاجا – البحر الأحمر، وبمواجهته بما أسفرت عنها التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5787 جنح مرور أول الغردقة لسنة 2015 م، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة البيضاء، تم ضبط "محمود.إ.ح.إ" عامل ومقيم بالدهار – الغردقة، وبحوزته سلاح أبيض "كتر" وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الأبيض للدفاع، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13394 جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أما فى مجال القضايا التموينية، تم ضبط 5 قضايا عدم إعلان عن أسعار السلع المعروضة،

>3 قضايا شهادة صحية، وفى مجال ضبط قضايا الآداب العامة، تم فحص 25 شقة مفروشة و4 فنادق شعبية.

وفى مجال قضايا المرافق العامة، تم ضبط 5 قضايا حالة رفع إشغال، و6 قضايا حالة إشغال طريق، و5 قضايا مزاولة مهنة بدون ترخيص، و2 قضية بائع متجول.

أما فى مجال المخالفات المرورية، ضبط 138 حالة تم التصالح فيها، و34 حالة لم يتم التصالح فيها، و7 مخالفات بدون رخصة قيادة، ومخالفة بدون رخصة تسيير.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط 51 محكوما عليه فى جنح الحبس الجزئى، و7 محكومين عليهم فى جنح الحبس المستأنف، و54 محكوما عليه فى جنح الغرامات الجزئية، و15 محكوما عليه فى جنح المخالفات، وإجمالى الأحكام المنفذة 127 حكما، وإجمالى المبالغ المتحصلة 2760 جنيها، كما تـم فحـص 45 مشتبـها فيه، وجارى الكشف عنهم واتخاذ اللازم حيالهم، و3 مسجلين شقى خطر.