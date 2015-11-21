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مكافحة النشل بالقاهرة ضبط عاطل متهم فى 7 قضايا سابقة بميدان الظاهر

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مكافحة النشل بالقاهرة ضبط عاطل متهم فى 7 قضايا سابقة بميدان الظاهر مكافحة النشل بالقاهرة ضبط عاطل متهم فى 7 قضايا سابقة بميدان الظاهر
ألقى رجال المباحث بقسم مكافحة النشل بمنطقة الظاهر القبض على عاطل سابق اتهامه فى 7 قضايا أثناء قيامه بسرقة أحد الأشخاص، وحرر محضر بالواقعة.

تمكن النقيب محمد أحمد أكرم، الضابط بقسم مكافحة جرائم النشل والمعين بالارتكاز الأمنى بميدان الظاهر، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو/ محمد عبد العزيز جودة سعيد 38 سنة عاطل ومقيم إبشواى/الفيوم، أثناء قيامه بسرقة أحد الأشخاص وبإجراء التحريات عنه تبين أنه متهم فى 7 قضايا، كان آخرها القضية 1574 لسنة 2014م القاهرة الجديدة "مبانى"، والمقضى فيها بالحبس سنة بجلسة 8/5/2014م.

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