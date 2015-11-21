الديربي برؤية فنية.. كيف سيلعب الاتحاد والأهلي في القمة؟

مباراة "الديربي" بين الاتحاد والأهلي لها قيمة حقيقية على الصعيد الفني، فمدرب الأهلي جروس لا يريد أن يخسر، ويحلم باستمرار سجل فريقه الخالي من السقوط، بينما يطمح بولوني في الحصول على الثلاث نقاط، خصوصاً أنه أمام طريقين لا ثالث لهما، إما الفوز أو الإقالة، لذلك ستكون المباراة نارية خارج الخطوط.

تشكيلة الاتحاد

يلعب المدرب بولوني بطريقة لعب 4-2-3-1، الخطة الأشهر في الملاعب السعودية مؤخرا، ويتألف الرباعي الدفاعي أمام الحارس فواز، من عوض والخيبري على الأطراف، مع تواجد ياسين حمزة بجوار هوساوي بالعمق.

باجندوح هو المحور الدفاعي بجوار موزع الكرات مونتاري، وأمامهما صانع اللعب سان مارتن، بين جناح سريع مثل فهد المولد، وآخر مهاري مثل ترويسي، ولا خلاف على ريفاس في المقدمة.

خطة تبدو متوازنة بين مجموعة دفاعية وأخرى هجومية، وسيكون الضغط كبير على ثنائي الارتكاز، باجندوح ومونتاري، وفي حالة قيامهما بالمهام الدفاعية الصحيحة، سيلعب الاتحاد مباراة كبيرة في المجمل.

تشكيلة الأهلي

يحافظ جروس في المقابل على نفس الرسم التكتيكي، 4-2-3-1 أيضأً للأهلي، بتواجد المسيليم في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع، الزبيدي وعبد الشافي على الأطراف، مع الثنائي هوساوي بالعمق، أسامة ومعتز.

بينما الرهان في المنتصف على ثنائية وليد باخشوين والمقهوي، وأمامهما صانع اللعب تيسير الجاسم، بين الثنائي، سلمان المؤشر على اليسار، والمحترف فيتفاتزديس على اليسار، وفي الأمام عمر السومة.

يعتبر باخشوين لاعب محوري في هذه التشكيلة، لأنه يدافع بشكل مثالي، ويعطي الحرية للمقهوي بالصعود إلى جوار تيسير الجاسم، من أجل التحول إلى 4-3-3، وصناعة مزيد من الفرص للهداف السومة.