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نوال الزغبي تتحدّى النيران وتدافع عن كارول سماحة

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الجمعة 20-11-2015 18:33

بعد الحملة العنيفة التي تعرضت لها الفنانة كارول سماحة بسبب إبدائها رأياً سياسياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دخلت الفنانة نوال الزغبي على الخط، مدافعة عن زميلتها، في موقف راق قلما نشهده بين فنانتين.
فقد علقت نوال على تبرير كارول بأنّها لم تبد رأياً سياسياً بالرئيس الروسي بل كانت تتحدّث عن شخصيته الكاريزماتية فحسب، بالقول إنّ ثمة أشخاص تحرّف الأحاديث وتحب أن تفهم "على ذوقها"، مبدية محبتها لزميلتها التي بادلتها التحية بأفضل منها.
هذا الموقف أثار إعجاب المتابعين، الذين أشادوا بموقف نوال التي لم تتوان عن دعم زميلتها، رغم معرفتها أن نيران السياسة تحرق.

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سيدتي