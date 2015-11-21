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ألبوم Adele يصدر اليوم لكن ليس عبر الخدمات الإلكترونية

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الجمعة 20-11-2015 19:37

قالت شركات متخصّصة في البث الموسيقي عبر الإنترنت البارحة إن ألبوم (25) للمغنية البريطانية Adele، الذي يطرح اليوم الجمعة، لن يكون متاحاً عبر أيّ خدمة رقمية للبث الموسيقي، ومن بينها سبوتيفاي وأبل ميوزيك وديزر.
وأكدت شركة Apple أن ألبوم (25) لن يتاح للبث عبر خدمة أبل ميوزيك. وقالت في بيان إنّ أغنية Hello ستبقى متاحة للبث، وإنها يسعدها إتاحة الألبوم للشراء عبر متجرها على الإنترنت آي- تيونز.
وأضافت الشركة: "نحبّ Adele ونحترمها تماماً مثل 24 مليون متابع لها عبر سوبتيفاي. نأمل أن تمنح هؤلاء المعجبين الفرصة للاستمتاع قريباً بألبوم (25) عبر سوبتيفاي إلى جانب ألبومَي (19) و(21)."
ألبوم (25) هو الأول الذي تصدره Adele، منذ ألبوم (21)، في عام 2001، والذي بيع منه أكثر من 30 مليون نسخة في أنحاء العالم، ما جعله الألبوم الأكثر مبيعاً في القرن الـ.21
وتقدّر مجلة بيلبورد أن مبيعات (25) ستتجاوز المليون نسخة في أمريكا الشمالية خلال الأسبوع الأول من طرحه.
وكانت Adele ممنوعة عن تويتر بسبب تغريداتها الثملة، لكنها كشفت عن تحسّن حالها النفسية والصحّية وتقليل تناولها الكحول في الفترة الأخيرة، هي التي ينتظر الجمهور جديدها.
 

 

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