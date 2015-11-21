صبا مبارك أفضل ممثلة أردنية في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فازت النجمة صبا مبارك بلقب أفضل ممثلة أردنية عن مسلسلها "العهد" مناصفةً مع مواطنتها النجمة عبير عيسى التي شاركتها اللقب عن مسلسلها "حنايا الغيث" في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" الأوسع عربياً بفئاته الدرامية الشاملة.

وأدت النجمة صبا مبارك في المسلسل الفانتازي الشبيه بالأساطير اليونانية القديمة إن كان بالنص والمعالجة والأزياء شخصية ريا كبيرة (كفر النسوان) القوية المسيطرة على الكفر بدهائها وقوتها ونفوذها لكنها تعاني من عدم قدرتها على إنجاب الذكور ليكونوا الحاكمين بعدها للكفر امتداداً لها في الدنيا،وتتجاوز بدهائها المخاطر حتى تقتل في الحلقات الأخيرة من "العهد" الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة،وتبارت فيه صبا مبارك بأدائها الحار المقنع مع الفنانات العربيات اللواتي أبدعن هنّ أيضاً إلى جانبها بأدوار جديدة عليهنّ نجحن فيها بتميز وبالأخص: كندة علوش ما أسهم في بروز أدائها مع أداء زميلاتها العربيات،وحققت كل واحدة منهن في" العهد" نجاحها الخاص مع صبا مبارك التي استحقت نيل لقبها عن جدارة هي المميزة دائماً بأدوار المرأة القيادية في العديد من مسلسلاتها السابقة وفي مسلسليها الحاليين : "العهد" و"حق ميت".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي