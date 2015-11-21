المخرجة الهندية فرح خان: فضّلت الجلوس مع أولادي على جائزة فاتن حمامة

على هامش مهرجان القاهرة السينمائي المنعقدة فعاليات الدورة الـ 37 منه حالياً، تمّ تكريم المخرجة الهندية فرح خان بتسليمها جائزة فاتن حمامة من قبل كلّ من وزير الثقافة المصري الدكتور حلمي النمنم ورئيس المهرجان الدكتورة ماجدة واصف.

وأثناء تسلّمها الجائزة، قالت فرح خان: "أشكر إدارة المهرجان، وأنا أحبّ مصر".

وكان من المفترض أن تحصل فرح على الجائزة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة إلا أنها لم تحضر بسبب انشغالها بأولادها، الذين كانوا قد حصلوا للتوّ على إجازة من المدرسة، وكانت ترغب في الجلوس معهم أكبر فترة ممكنة، بحسب إجابتها عن سبب غيابها.