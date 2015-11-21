بالفيديو: عادل إمام يهين الصحافة أمام الكاميرات

أحرج الفنان عادل إمام مراسل قناة "المحور"، الزميل تامر مجدي، الذي استوقفه في شرم الشيخ، حيث يقوم الزعيم بحملة دعم للسياحية الداخلية، بعد كارثة الطائرة الروسية.

فقد استوقف تامر النجم لسؤاله عن رسالته، وهو يسير في مسيرة لتنشيط السياحة، فكان ردّ الزعيم :"ازيك يا حبيبي؟". وعندما طلب منه توجيه رسالة، رفض عادل إمام، وأكمل سيره، واكتفى بالقول: "قلنا إمبارح الرسالة".

وعندما أصرّ المراسل، قاطعه عادل إمام بحزم قائلاً: "أرجوك"، وتركه وغادر ليكمل المراسل سؤال الفنانين الآخرين في المسيرة، في حين كانت كاميرا المحطة تنقل ما حصل مباشرة على الهواء، وهو ما حاول المراسل إيضاحه للنجم الذي لم يكترث وسار محاطاً بمرافقيه.

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