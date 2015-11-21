التوأمان صفاء وهناء لقراء "سيدتي نت": "إحنا حلوين من دون سكر"

انضمت الفنانتان التوأمان صفاء وهناء من المغرب إلى حملة "سيدتي" "حلوين من دون سكر"، وعبّرتا عن سعادتهما لكونهما ضمن المشاركين في دعم الحملة التي تروم تشجيع المواطنين على الاحتفاظ بصحة سليمة والوقاية من داء السكري.

الفنانتان معروفتان بمشاركتهما في عدد من التظاهرات الاجتماعية، ولهما حضور خاص في الفن، وقد لاقت أغنيتهما الأخيرة "ليلة الحنة" انتشاراً عربياً واسعاً، كما أنهما مولعتان بتصميم الأزياء.

صفاء وهناء تقولان عبر "سيدتي": "ممكن أن نكون "حلوين من دون سكر" بالاعتدال في تناول السكريات، خاصة الطبيعية منها، وبممارسة الرياضة حتى وإن لم نكن مصابين بالسكري للاستمتاع بصحة جيدة".

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