لمن قال صابر الرباعي "صرت رجّال وسيّد الرجال"؟

"والله صرت رجال وسيد الرجال يا إبني العزيز إسلام. كل سنة وأنت طيب وعيد ميلادك الـ 20 كله فرح. أن شاء الله أشوفك عريس بإذن الله. Je t aime mon grand".

بهذه الكلمات عايد الفنان صابر الرباعي ابنه الكبير إسلام، بمناسبة عيد ميلاده الـ 20، كما نشر صورة لهما معاً عبر حسابه الخاص على "انستقرام".

يُشار إلى أن إسلام هو ابن صابر الرباعي الكبير من زوجته الأولى سليمة الفقيه، التي أنجبت له أيضاً ابنته صفاء. وبعد طلاقه منها، تزوج في عام 2013 زوجته الثانية إخلاص جنيفان، التي رزق منها في عام 2014 ولده الأصغر جود هادي.

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