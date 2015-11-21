بالفيديو: أصالة حزينة وأنغام تبكي في عيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي

احتفل الفنانان الزوجان أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما، في اليوم نفسه، بحضور كلّ من أنغام وأصالة ويسرا ودنيا سمير غانم والسينارست تامر حبيب وعدد من أصدقائهما من خارج الوسط الفني.

في الفيديو الذي ينشر لقطات من عيد ميلادهما، غنّت أصالة أغنية "خانة الذكريات"، فيما غنّت أنغام "اكتبلك تعهد"، وهي أغان حزينة لا تصلح لهذه المناسبىة السعيدة. وقد ظهرت أنغام متأُثرة للغاية، وهي تغني، ومسحت دموعها بعد انتهائها من الأغنية.

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