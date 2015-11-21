جمعية الأورمان تؤهل 36 منزلاً بقرية العراقية بالمنوفية بتكلفة 850 ألف جنيه

قال عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إن الجمعية بالتعاون مع محافظة المنوفية وصندوق تحيا مصر ومديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية، ستقوم بتأهيل 36 منزلاً بقرية العراقية بتكلفة 850 ألف جنيه كمرحلة أولى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإعمار القرى الفقيرة.

وأكد "درغام"، فى تصريح صحفى، أنه سيتم تعميم التجربة لتشمل 5 قرى أخرى بالمحافظة، لإعادة تأهيل منازل الفئات الأكثر احتياجًا من الأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل، بعمل أسقف من الخشب والخرسانة، بالإضافة إلى التشطيب الداخلى.

من جانبه أشاد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بهذه الانشطة التى تضع على رأس أولوياتها الأسر الفقيرة والمواطنين الأولى بالرعاية، من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهداً من أجل توفير مستوى معيشى مناسب لأبناء المحافظة، بالتعاون مع كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية.