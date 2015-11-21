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مجلس الأمن يصوت بالإجماع على مشروع قرار فرنسى لمحاربة تنظيم داعش

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مجلس الأمن يصوت بالإجماع على مشروع قرار فرنسى لمحاربة تنظيم داعش مجلس الأمن يصوت بالإجماع على مشروع قرار فرنسى لمحاربة تنظيم داعش
أجاز مجلس الامن الدولى الجمعة للدول الاعضاء فى الامم المتحدة "اخذ كل الاجراءات اللازمة" ضد تنظيم الدولة الاسلامية، وذلك فى قرار صدر بإجماع اعضائه الـ15 بعد اسبوع على الاعتداءات التى ادمت باريس وتبناها التنظيم الجهادى.

وقال مجلس الامن فى قراره الذى اعدته فرنسا انه "يطلب من الدول القادرة على ذلك ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الامم المتحدة على الاراضى الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش فى سوريا والعراق".
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