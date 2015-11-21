محافظ المنوفية: مستعدون للانتخابات وغرفة عمليات مركزية لتلقى الشكاوى

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، تشكيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة من القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدنى ومديرى المديريات وعدد من الجهات المعنية، بمتابعة سير العملية الانتخابية للتدخل السريع فى حالات الطوارئ والأزمات، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، التى تتلقها الغرفة مباشرة أو من خلال غرف العمليات الفرعية والمنتشرة على مستوى المحافظة بأى من وسائل الاتصال المتاحة .

وأكد "عبد الباسط"، فى تصريحات صحفية، أن المنوفية أنهت استعداداتها لإجراء العملية الانتخابية من خلال التعاون بين رجال القوات المسلحة والشرطة، وتوفير أماكن لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير مولدات كهرباء أمام جميع اللجان.

وأوضح، أن المنوفية تتمتع بطبيعة سكانية وثقافية مميزة، وطالما كان لأبنائها السبق على مختلف الأصعدة العلمية والسياسية، وأن أبناء المنوفية أظهروا قدرًا عاليًا من الوعى السياسى خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو والاستفتاء على الدستور وغيرها.

يذكر أن محافظة المنوفية ضمن محافظات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، والتى تستمر على مدار يومى 22 و23 من الشهر الجارى فى 523 مقرًا انتخابيًا يضم 1089 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالقوائم 2403141 "مليونين وأربعمائة وثلاثة آلاف ومائة وواحد وأربعين ناخب".