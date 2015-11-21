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معرض للملابس الخيرية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية للطلاب غير القادرين

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معرض للملابس الخيرية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية للطلاب غير القادرين معرض للملابس الخيرية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية للطلاب غير القادرين
تنظم كلية التجارة جامعة الإسكندرية معرضًا للملابس بأسعار مخفضة لصالح الطلاب، والذى تُشرف عليه الإدارة العامة لرعاية الشباب بالكلية وموظفى كلية التجارة، والذى بدأ أمس ويستمر لمدة أسبوع.

وقال الدكتور سمير كامل، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن معرض الملابس الخيرى يقام سنوياً بكلية التجارة لبيع الملابس بأسعار مخفضة، وعائد البيع يعود للطلاب غير القادرين، ومساعدتهم مادياً فى دفع المصروفات والمساعدات العينية.

وأضاف، أن المعرض يحقق نجاحًا كبيرًا كل عام، ويساهم بشكل كبير فى رفع المعاناة عن الطلاب، وذلك فى إطار خطة الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والتى يستفاد منها الطلاب بصفة دورية.

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