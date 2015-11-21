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حظك اليوم برج الثور السبت 21/11/2015

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حظك اليوم برج الثور السبت 21/11/2015 حظك اليوم برج الثور السبت 21/11/2015

لبرج الثور:


>مهنياً: حاول أن تجعل التفاؤل سمتك الرئيسية حتى تتمكن من مواجهة اى صعاب او ظروف سيئة داخل مجال العمل وتستطيع أن تتخطيها.

عاطفياً: حاول أن تسعد بحياتك العاطفية وابحث عن اجمل ما فى العلاقة وعبر عن احاسيسك تجاه الشريك بصدق شديد وعبر عن الشعور الكامن بداخلك تجاه الحبيب، فلا تسخسر فيه الكلام الحلو.

صحياً: احذر التدخين له اثار مدمرة على صحة الانسان، فاذا كنت من المدخنين حاول الابتعاد ولو قليلا حتى لا تسوء حالتك الصحية وتصاب بالأمراض المستعصية.

توقعات علماء الفلك:


>تبدأ هذه الايام فى استعارة المزيد من الكتب الموجودة فى المكتبات العامة والخاصة للبحث عن موضوع معين مهتم به منذ فترة، وقد يضطرك الامر إلى الاطلاع الزائد ومشاهدة الافلام الوثائقية حتى الحصول على المعلومات التى تريدها.

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مصر 365

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