حظك اليوم برج القوس السبت 21/11/2015

كتبت مريم كشك

حظك اليوم لبرج القوس:

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توقعات علماء الفلك:



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مهنياً: لا تدع الأحداث السيئة التى تحدث من حولك تؤثر على ادائك للمهام فانت من الاشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل.>عاطفياً: عليك أن تحاول التخلص من حالة الروتين مع الشريك بابتكار بعض الأفكار الخارجة عن المألوفة.>صحياً: حاول زيارة الطبيب للحصول على المعلومات الدقيقة بخصوص حالتك الصحية المتدهورة مؤخراً، كما عليك الموازنة بين بذل الجهد فى العمل واخذ قسط كافى من الراحة فى المنزل حتى لا تتعرض للمرض الشديد.>لابد أن تستفيد من كل الفرص المطروحة أمامك وحاول استغلال العلاقات الشخصية بينك وبين كبار الشخصيات للوصول إلى النجاح الذى تطمع اليه.

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