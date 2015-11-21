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رئيس وزراء الجزائر: بوتفليقة لم يغادر البلاد للعلاج فى أوروبا وصحته مستقرة

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رئيس وزراء الجزائر: بوتفليقة لم يغادر البلاد للعلاج فى أوروبا وصحته مستقرة رئيس وزراء الجزائر: بوتفليقة لم يغادر البلاد للعلاج فى أوروبا وصحته مستقرة

>نفى عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائرى الانباء التى تتحدث عن مغادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البلاد إلى أوروبا من أجل العلاج مؤكدا أن صحته مستقرة.

وقال سلال فى حديث لصحيفة " لوموند" الفرنسية فى عددها الصادر الجمعة " :"أنا على اتصال يومى معه "الرئيس بوتفليقة" وهو لم يغادر البلاد كما أن حالته الصحية مستقرة وهو يتابع شؤون البلاد ويعطى تعليماته يوميا".

وأكد سلال أن "الرئيس بوتفليقة هو من يسير شؤون البلاد وجل القرارات الهامة صادرة عنه أو بموافقته"، وتقول المعارضة إن المحيط المقرب لبوتفليقة هو الذى يسير البلاد بعدما استولى على صلاحيات الرئيس المريض.

فيما وجهت 16 شخصية وطنية رسالة بتاريخ الأول من الشهر الجارى تطلب فيها مقابلة بوتفليقة لمعرفة ما إذا كان على اطلاع بما يجرى، وهو الطلب الذى لم ترد عليه مصالح رئاسة الجمهورية حتى اليوم.
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