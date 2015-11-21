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تعرف على أسباب زيادة الوزن والبدانة

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تعرف على أسباب زيادة الوزن والبدانة تعرف على أسباب زيادة الوزن والبدانة
زيادة الوزن والبدانة إحدى المشاكل التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، كما تؤثر مشكلة زيادة الوزن على الحالة النفسية للشخص نظرًا لأن الكثير من البدناء يفضلون العزلة مما يتسبب فى إصابتهم ببعض المشاكل النفسية مثل الاكتئاب.

زيادة الوزن


>حول ذلك يقول الدكتور السيد حماد، أخصائى التغذية العلاجية، إن الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الأطفال يعانون من زيادة الوزن بصورة ملحوظة ليتجاوز النسبة الطبيعية لمعدل كتلة الجسم.

أسباب زيادة الوزن


>واستكمل د. السيد قائلا: هناك أسباب وعوامل مختلفة تساهم فى زيادة وزن الأشخاص، أهمها:
>1) عامل الوراثة أحد أسباب زيادة الوزن حيث هناك بعض الأسر يكون معدل حرق لديهم بطىء وراثيًا.
>2) تناول بعض الأدوية مثل الكورتيزون يساهم فى زيادة وزن وبدانة الشخص بصورة ملحوظة.
>3) التغذية غير الصحية تتسبب فى زيادة الوزن نظرًا لاعتماد بعض الأشخاص فى تغذيتهم على تناول الأاطعمة الغنية بالدهون مثل الوجبات السريعة وغيرها من نوعية الأطعمة التى تلاقى إقبالًا كبيرًا من الأشخاص على تناولها وتتسبب فى زيادة الوزن.

لذلك ينصح د. السيد بضرورة مراعاة الأسباب السابق ذكرها لتجنب زيادة الوزن ومشاكل السمنة والبدانة وكذلك الاهتمام بتناول الغذاء الصحى وممارسة النشاط والرياضة.

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مصر 365

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