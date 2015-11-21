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مصدر بـ"الكهرباء":انتهاء 33 % من البرنامج السنوى لصيانة محطات التوليد

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مصدر بـ"الكهرباء":انتهاء 33 % من البرنامج السنوى لصيانة محطات التوليد مصدر بـ"الكهرباء":انتهاء 33 % من البرنامج السنوى لصيانة محطات التوليد
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من البرنامج السنوى لصيانة محطات توليد كهرباء بنسبة 33.5% من المستهدف، موكدا أن عدد الوحدات التى تم صيانتها حتى الآن بلغ 49 وحدة بقدرة 13 ألف ميجا وات من إجمالى 167 وحدة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن برنامج الصيانة السنوى بدأ فى سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن يستمر حتى 30 إبريل المقبل، موضحا أن برنامج الصيانة يتم استعدادا لفصل الصيف لتفادى حدوث أى أعطال فنية.

وأشار المصدر إلى أن القدرات التى تمت إضافتها الصيف الماضى من الخطة العاجلة، ومن محطات أخرى بقدرة 6882 ميجا وات أسهمت فى زيادة القدرات التى تخرج للصيانة نتيجة وجود فائض يومى عن احتياجات المواطنين فى الشبكة القومية.


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