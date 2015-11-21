موجز الصحافة المحلية.. الحكومة تعيش رعب "اللجان الخاوية"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: الحكومة تعيش رعب "اللجان الخاوية"، حيث أكملت الحكومة وكل الوزارات والمؤسسات المعنية بالعمليــة الانتخابيــة وعلى رأســها القوات المســلحة والداخليــة اســتعداداتها لتأميــن المرحلــة الثانية من الانتخابات النيابية، التــى تنطلق غدا فى 13 محافظة ويشــارك فيهــا 28 مليونــا و204 آلاف ناخب لــلإدلاء بأصواتهم داخــل 102 لجنــة عامــة و13858 لجنــة فرعيــة و5622 مركــزا انتخابيا، وســط دعــوات من السياســيين والخبراء والشــخصيات العامة للمواطنين بالإقبــال على المشــاركة بقوة فــى التصويت لإنجاز الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.

وقالت جريدة "الأهرام" أنه فى خطوة تؤكد عودة الروح للأسطول التجارى البحرى يقوم الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل اليوم برفع العلم المصرى على أحدث سفينة سيتم تدشينها من ترسانة الإسكندرية لبناء وإصلاح السفن التى ستعمل فى نقل الحاويات بين الموانئ المصرية.

وصرح المهندس أحمد العقاد رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بأن الاتصالات مستمرة مع جميع مكونات مجتمع الملاحة لتذليل أى عقبات فى هذا الشأن، وأنه يؤمن تماما بأهمية القطاع الخاص فى النهوض بصناعة الخدمات والأنشطة الملاحية واللوجستيات.

وأكدت مصادر أمنية لـ"أخبار اليوم" أن الأجهزة الأمنية تمكنت فجر أمس من إلقاء القبض على 3 من العناصر الإرهابية المتطرفة التابعة لخلية داعش بقنا، كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد بتواجد أنصار داعش الإرهابية فى منطقة جبلية بالصعيد وتم تشكيل فريق من القوات الخاصة وبفرض كردون أمنى حول أماكن تواجدهم تم إلقاء القبض عليهم.

وقالت جريدة "المصرى اليوم" إن مصادر سودانية برزت أسباب تأجيل عقد اجتماع سد النهضة الإثيوبى العاشر الذى كان مقررا عقده فى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت بتوتر العلاقات السياسية بين مصر والسودان، مشيرة إلى أن القاهرة تقوم بحملة تفتيش للمواطنين السودانيين واحتجازهم المستمر فى القاهرة.