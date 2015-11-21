أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – سان جيرمان يكرم ضحايا الهجمات الإرهابية بقميص أسود أمام لورينت

Google+ Print
بالفيديو – سان جيرمان يكرم ضحايا الهجمات الإرهابية بقميص أسود أمام لورينت بالفيديو – سان جيرمان يكرم ضحايا الهجمات الإرهابية بقميص أسود أمام لورينت

كشف نادي باريس سان جيرمان عن قميصه الذي سيرتديه في مواجهة لورينت بالجولة 14 من الدوري الفرنسي على ملعب الأخير.

وسيحمل القميص اللون الأسود بشكل استثنائي كتكريم لحضايا الهجمات الإرهابية على العاصمة باريس الأسبوع الماضي التي سقط فيها 138 ضحية.

وكانت عدة هجمات إرهابية استهدفت ملعب دو فرانس وعدة مناطق متفرقة في باريس خلفت سقوط ضحايا ومئات المصابين.

ويظهر على القميص تحت شعار باريس سان جيرمان جملة "Je suis Paris" أو "أنا باريس" للتضامن مع الضحايا وعاصمة فرنسا.

ويحتل سان جيرمان قمة الدوري الفرنسي بـ35 نقطة ويأتي لورينت سابعا بـ20 نقطة.

شاهد تقديم القميص

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات