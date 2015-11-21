بالفيديو – سان جيرمان يكرم ضحايا الهجمات الإرهابية بقميص أسود أمام لورينت

كشف نادي باريس سان جيرمان عن قميصه الذي سيرتديه في مواجهة لورينت بالجولة 14 من الدوري الفرنسي على ملعب الأخير.

وسيحمل القميص اللون الأسود بشكل استثنائي كتكريم لحضايا الهجمات الإرهابية على العاصمة باريس الأسبوع الماضي التي سقط فيها 138 ضحية.

وكانت عدة هجمات إرهابية استهدفت ملعب دو فرانس وعدة مناطق متفرقة في باريس خلفت سقوط ضحايا ومئات المصابين.

ويظهر على القميص تحت شعار باريس سان جيرمان جملة "Je suis Paris" أو "أنا باريس" للتضامن مع الضحايا وعاصمة فرنسا.

ويحتل سان جيرمان قمة الدوري الفرنسي بـ35 نقطة ويأتي لورينت سابعا بـ20 نقطة.

شاهد فيديو تقديم القميص