سلة – من يوقف قطار جولدن ستيت؟

يتميز دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة بالتنافسية وقوة أغلب فرقه. الفوز غير مضمون في أي مباراة على مدار الموسم وترتيب الفريق يتغير بشكل شبه يومي والوصول للإقصائيات يعتبر إنجازا في حد ذاته.

حسنا. الأمر مختلف قليلا بالنسبة لجولدن ستيت ووريورز. فبطل النهائيات العام الماضي والذي أنهى الموسم الاعتيادي بسجل 67 فوز و15 هزيمة فقط بدأ الموسم الحالي بتحقيق 13 انتصار متتالي.

وهذه هي البداية الأفضل في مسيرة جولدن ستيت على مدار تاريخه في الدوري سواء باسمه القديم أو الحالي. ويمكن أن يحقق الفريق رقما قياسيا إذا ما فاز بمباراتيه المقبلتين إذ لم يفز أي فريق ب15 مباراة متتالية في العالم التالي لفوزه بالنهائيات.

وبالرغم من المشاكل التي واجهت الفريق في بداية الموسم برحيل المدرب المساعد ألفين جينتري لتدريب نيو أورليانز بيليكانز. وغياب المدرب ستيف كير عن دكة البدلاء وقيادة الفريق في المباريات بعد إجراؤه لعمليتين في فقرات الظهر بالإضافة لإصابة لاعب الارتكاز الأسترالي أندرو بوجوت وغيابه لـ6 مباريات إلا أن الفريق لم يتأثر أو يهتز مستواه بل أصبح أشرس وأقوى من الموسم الفائت.

وتظهر قوة الفريق الهجومية في متوسط معدل تسجيله للنقاط في المباراة 114.9 نقطة، و29.7 تمريرة حاسمة، كما أن الفريق دفاعيا يخطف كرات بمعدل 9.2 كرة في المباراة بالإضافة لـ6.2 تصدي.

كما أن أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي ستيفين كري بدأ الموسم بداية نارية بمعدل تسجيل 34.2 نقطة في المباراة و5.3 متابعة و5.8 تمريرة حاسمة بالإضافة ل2.5 خطف للكرة.

وبالإضافة لاستمرار تألق الثنائي كلاي ثومبسون ودرايموند جرين فإن هاريسون بارنس ولاعب الارتكاز النيجيري الإحتياطي فيستس إيزيلي زادا من مساهماتهما الهجومية ومعدل تسجيلهما للنقاط بالإضافة لتألقهما الدفاعي بالطبع.

ويواجه جولدن ستيت فجر اليوم فريق شيكاجو بولز والذي يحتل المركز الثاني في القطاع الشرقي والقادم من فوزه الرابع على التوالي بقيادة مدربه الجديد فريد هويبرج. فرص ووريورز في الفوز تبدو أكبر خصوصا في ظل احتمالية غياب ديريك روز صانع ألعاب شيكاجو.

وتأمل جماهير الفريق في استمرار سلسلة الانتصارات ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية ربما يصل الفريق لهدفه الأكبر وهو تحطيم سجل شيكاجو بولز الذي حققه في موسم 95-96 برصيد 72 فوزا و10 خسائر فقط.