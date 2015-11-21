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#في_الكلاسيكو - نافاس وبنزيمة ضمن 20 لاعبا في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة

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#في_الكلاسيكو - نافاس وبنزيمة ضمن 20 لاعبا في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة #في_الكلاسيكو - نافاس وبنزيمة ضمن 20 لاعبا في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة

(إفي): عاد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي مارسيلو وداني كارباخال إلى قائمة ريال مدريد استعدادا للكلاسيكو يوم السبت ضد برشلونة، في اللقاء الذي استبعد فيه المدرب رافائيل بنيتيز كلا من ألفارو أربيلوا وناتشو والروسي تشيرشييف.

ويحظى بنيتيز بكامل قوام الفريق للمرة الثانية هذا الموسم، ليضطر لاستبعاد ثلاثة لاعبين.

وسيضطر ريال مدريد لاستبعاد لاعبين اثنين آخرين قبل ساعات من الكلاسيكو الذي سيستضيفه معقله سانتياجو برنابيو، حيث استدعى 20 لاعبا للمباراة.

وضمت القائمة: نافاس، كاسياس، روبن يانييث، كارباخال، دانيلو، فاران، بيبي، راموس، مارسيلو، كاسيميرو، كروس، مودريتش، كوفاسيتش، إيسكو، خاميس، لوكاس فاسكيز، خيسي، كريستيانو وبنزيمة.

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