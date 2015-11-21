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اجتماع طارئ اليوم لمجلس حكماء المسلمين لوضع خطط مواجهة الفكر المتطرف

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اجتماع طارئ اليوم لمجلس حكماء المسلمين لوضع خطط مواجهة الفكر المتطرف اجتماع طارئ اليوم لمجلس حكماء المسلمين لوضع خطط مواجهة الفكر المتطرف
يعقد مجلس حكماء المسلمين اليوم، السبت اجتماعا طارئا برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمقر مشيخة الأزهر الشريف لوضع الخطط والتدابير اللازمة لمكافحة الفكر المتطرف.

كما أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، فى بيان منذ قليل، الهجوم الإرهابي الغاشم الذي شنه مسلحون مجرمون تابعون لما يسمى بـ "المرابطين" التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم الجمعة، واستمر عدة ساعات بفندق "روديسو" بالعاصمة المالية باماكو، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى واحتجاز رهائن لفترات طويلة قبل تحريرهم من قبضة هؤلاء المجرمين.

وأكد الأزهر الشريف، حسب بيان له، أنَّ الإسلام بريء من هذه الممارسات الإرهابية النكراء ومن هؤلاء المجرمين الذين تجردوا من أقل معاني الإنسانية ، وأن تلك الأفعال اليائسة لا تمت للإسلام بصلة وهو منها براء.

وقال البيان "والأزهر الشريف إذ يكثف جهوده للتعريف بخطر تلك الجماعات الإرهابية الآثمة وإرسال قوافل سلام إلى العديد من دول العالم لنشر ثقافة السلم والتعايش المشترك ، فإنه يدعو إلى توحيد الجهود والوقوف بقوة في وجه هذه التنظيمات الإرهابية".
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