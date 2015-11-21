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اللجنة القنصلية بين الإمارات وأستراليا تبحث تبادل الخبرات

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اللجنة القنصلية بين الإمارات وأستراليا تبحث تبادل الخبرات اللجنة القنصلية بين الإمارات وأستراليا تبحث تبادل الخبرات

عقدت اللجنة القنصلية المشتركة بين دولة الإمارات وأستراليا دورتها الثانية في مدينة ملبورن، حيث ترأس وفد الدولة أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية وبحضور سعيد مطر الصيري قنصل عام الدولة في ملبورن بينما ترأس وفد الجانب الأسترالي سارا ستوري الوكيل المساعد للعمليات القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة.

وبحث الجانبان عدداً من المواضيع القنصلية المشتركة بينهما وخطط متابعتها والعمل على تطويرها وأوجه تبادل الخبرات والتجارب في تقديم الخدمات القنصلية المتميزة مما يعزز أواصر التعاون بين البلدين.

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