مشاريع مياه جديدة في عجمان وأم القيوين

انتهت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من الدراسات اللازمة لتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في قطاع المياه بإمارتي عجمان وأم القيوين خلال عامي 2016 – 2017..

وتعتزم الهيئة طرح مشروع لإحلال واستبدال شبكات المياه القديمة بمناطق النخيل وليوارة والرميلة بطول 25 كيلو متراً وبتكلفة تقديرية 25 مليون درهم ويهدف المشروع إلى تطوير مستوى الخدمة بهذه المناطق وتقليل الفاقد المائي والمتوقع الانتهاء منها في عام 2017.

وقال محمد صالح مدير عام الهيئة لـ«البيان»: إن الهيئة طرحت مناقصة لإنشاء خط الربط الاستراتيجي بين إمارتي عجمان وأم القيوين قطر 800مم من الحديد المرن بطول 10 كم وتكلفة تقديرية 40 مليون درهم ويهدف المشروع إلى توفير احتياجات كل من الإمارتين في حالات الطوارئ ويضمن التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات الهيئة والمتوقع الانتهاء منه خلال العام 2017.

مشاريع منجزة

وذكر أن الهيئة أنجزت بنجاح مشاريع مياه عدة بقيمة 95 مليون درهم بعجمان وتضمنت هذه المشاريع إنشاء محطة ضخ المياه بمحطة الزوراء المركزية وخطوط النقل وتوزيع المياه بأقطار 800.600 مم .

وبإجمالي أطوال 26 كيلومتراً بمنطقة الجرف والحميدية بكلفة 65 مليون درهم وتخدم هذه المشاريع المناطق السكنية والتجارية والصناعية بمناطق الجرف والحميدية وتم الأخذ بعين الاعتبار مشاريع وزارة الأشغال لمساكن المواطنين بمنطقة الرقايب بعجمان وكذلك التوسعات السكنية المستقبلية بمناطق الحليو والمناطق الاستثمارية على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد.

كما انتهت الهيئة من تنفيذ وتشغيل خطوط نقل وتوزيع المياه قطر 600 ملليمتر من الحديد المرن بطول 16 كيلومتراً لتغذية مناطق النخيل والبستان والكرامة والمويهات وعجمان الصناعية والزهراء بتكلفة بلغت 30 مليون درهم.

كما تنفذ الهيئة حالياً مشروعاً لإنشاء شبكات التوزيع بمناطق الجرف الصناعية بكلفة 14 مليون درهم وتم الانتهاء من 30% من الأعمال والمتوقع إنجاز المشروع وتشغيله في شهر مايو 2016 وذلك لخدمة المنشآت الصناعية والتجارية بهذه المنطقة.

وطرحت الهيئة مناقصة لتمديد خط نقل مياه قطر 600 مم لنقل المياه المحلاة إلى منطقة الحليو بطول 11 كيلومتراً وبتكلفة تقديرية 33 مليون درهم ومتوقع الانتهاء منه خلال العام 2016، ويخدم المشروع المساكن القائمة بمنطقة الحليو والتوسعات المستقبلية بالمنطقة ومشاريع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

دراسة

وأعدت الهيئة الدراسات الخاصة لطرح مشروع لنقل وتوزيع المياه لتوصيل المساكن بمناطق الرقايب والمنتزى والحليو والتي سيتم تنفيذها خلال عامي 2016 و2017 وذلك بأقطار مختلفة تتراوح من 160 إلى 600 ملليمتر وبإجمالي أطوال 75 كيلومتراً وبتكلفة تقديرية 60 مليون درهم.