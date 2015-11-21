انخفاض حوادث تاكسي دبي 37 % في 2014

انخفضت الحوادث الحمراء في مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات من 0.61 في عام 2008 إلى 0.28 في عام 2014 أي بنسبة انخفاض قدرها 54%، كما انخفضت الحوادث الخضراء من 1.25 إلى 0.84 بنسبة انخفاض قدرها 33%، وانخفضت الحوادث الإجمالية من 1.98 خلال عام 2008 إلى 1.24 خلال عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 37%.

وتم الكشف عن الاحصاءات أعلاه خلال حفل نظمته المؤسسة لتكريم 30 سائقا متميزا ضمن «جائزة السلامة المرورية» التي تحظى برعاية شركة البحيرة الوطنية للتأمين للسنة الخامسة على التوالي، لتوعية السائقين حول السلامة في الطرقات والقيادة الآمنة.

وأكد الدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي حرص المؤسسة واهتمامها بابتكار وطرح مبادرات وبرامج جديدة للسائقين بهدف رفع مستوى رضاهم وتدريبهم بشكل متكامل قبل مباشرة أعمالهم.

وقال: يسرني الإعلان عن جائزة فارس مؤسسة تاكسي دبي من فئة السائقين المثاليين والمتميزين حيث نحتفي بتكريم اثنين من السائقين بمنحهما سيارتين مقدمتين من شركة الفطيم للسيارات وجار الانتهاء حاليا من وضع الشروط والمعايير اللازمة وسيتم الإعلان عنها قريباً.

فئات وجوائز

وأكد أن تكريم 30 سائقاً مثالياً من مجموع سائقي المؤسسة والبالغ عددهم ما يقارب 11 ألف سائق في إطار جوائز السلامة المرورية التي أطلقتها المؤسسة عام 2010، يأتي كمبادرة من فريق السلامة المرورية، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 185 ألف درهم لتصل إلى 390 ألف درهم مقسمة إلى ثلاث فئات: جائزة الفئة الذهبية وتبلغ 5 آلاف درهم مع شهادة تقدير..

وجائزة الفئة الفضية وتبلغ 4 آلاف درهم مع شهادة تقدير، وجائزة الفئة البرونزية بقيمة 3 آلاف درهم بالإضافة إلى شهادة تقدير، وأن هذه الجائزة تهدف إلى تكريم السائقين المثاليين. وشكر المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، شركة البحيرة الوطنية للتأمين على تعاونها المستمر ورعايتها لهذه الجوائز ومشاركتها في الحملات التثقيفية المختلفة التي تقوم بها المؤسسة.

مبادرات مهمة

من جهة أخرى، ذكر عمار البريكي، مدير إدارة عمليات وتشغيل الاسطول ورئيس فريق السلامة المرورية، أن المؤسسة أولت اهتماماً بالغاً بالسائقين حيث سعت إلى استخدام الوسائل كافة لرفع مستوى الوعي لديهم بأهمية القيادة الآمنة على الطرقات مما يضمن سلامتهم وسلامة الركاب ومستخدمي الطريق، وأن هذا الاهتمام يتجلى في استحداث مبادرات إبداعية مثل مبادرة Brake plus ومبادرة Back off radio والتي تهدف إلى تحذير مستخدمي الطرق من عدم تركهم مسافة آمنة أثناء تواجدهم خلف مركبة الأجرة.