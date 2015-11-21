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منع فلسطينى من صعود الطائرة فى شيكاغو بعد تحدثه مع صديقه باللغة العربية

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منع فلسطينى من صعود الطائرة فى شيكاغو بعد تحدثه مع صديقه باللغة العربية منع فلسطينى من صعود الطائرة فى شيكاغو بعد تحدثه مع صديقه باللغة العربية

>قال رجل من فيلادلفيا إنه تعرض للإذلال بعد أن تم منعه لفترة وجيزة من ركوب الطائرة المتجهة من شيكاغو عندما سمعه راكب آخر يتكلم العربية، مما جعله لا يشعر بالارتياح.

ماهر خليل صاحب محل بيتزا هاجر من فلسطين قبل 15 عاما. وقال إنه لم يشهد تمييزا على الإطلاق قبل حادث يوم الأربعاء فى مطار ميدواى الدولي، وقال خليل اليوم الجمعة إنه كان يتحدث مع صديق له أثناء انتظاره لركوب طائرة رحلة شركة ساوثويست. وأضاف أنه عندما اقترب من البوابة، قيل لهما إنهما لا يستطيعان الصعود لأن راكبا آخرا شعر بعدم الارتياح.

ودعا خليل الشرطة، وتم السماح للرجلين بالصعود على متن الطائرة، وقالت ساوثوست إن الطائرة أقلعت متأخرة 10 دقائق بعد خلاف مع اثنين من الزبائن. وأضافت شركة الطيران إنه يتم تدريب موظفيها للتعامل مع مشاكل الركاب لضمان سلامة الرحلات.
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