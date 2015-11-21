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3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقة سكنية بـ"العمرانية"

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3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقة سكنية بـ"العمرانية" 3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقة سكنية بـ"العمرانية"
اشتعلت النيران فى شقة سكنية لعقار بمنطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان لمنع خطر امتداد النيران إلى باقى العقارات المجاورة والطوابق السكنية بذات العقار، وتم إخماد الحريق بدون أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية الجيزة تلقت بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بشقة سكنية بالعمرانية، وعلى الفور انتقلت سيارات إطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان لتسهيل عمليات الوصول إلى النيران المشتعلة، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لعقارات أخرى.

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مصر 365