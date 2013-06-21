حسام بدراوي لـ"مرسي": السلطة التي لا تحترم معارضيها تفقد كل شيء

بدراوي: من يظن أن أمريكا لا تتدخل في السلطة بمصر "واهم"

كتب : فاطمة النشابي منذ 26 دقيقة

قال حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن القوات المسلحة ستحمي الشرعية المقبلة من الشعب المصري، واستنكر بدراوي، وضع المجتمع الآن قائلاً: "نعاني حالة من عدم القدرة على استيعاب الآخر".

وأضاف في لقائه مع أسامة كمال، على قناة "القاهرة والناس"، في برنامج "القاهرة 360"، إنه قدم النصيحة للرئيس السابق مبارك في الوقت الذي كُلف به لشغل منصب سياسي، وتابع هناك حالة من الغضب والضيق في الشارع المصري وعلى السلطة الحاكمة استيعاب ذلك إلا ستكون النتائج غير مرضية لهم، فالسلطة التنفيذية التي لا تحترم معارضيها وتراهم مأجورين تفقد كل شيء في النهاية.

وانتقد خلاف الرئيس محمد مرسي مع كافة أطياف المجتمع وكافة السلطات والقوى السياسية، كما انتقد حركة المحافظين الأخيرة التي قام بها الرئيس.

المعارضة تحتاج للقيادة والتنظيم والتمويل

وتابع بدراوي: أن الشرعية تأتي من التعبير السلمي عن الرضا أو غضب الشعب، حيث هناك حدة في المجتمع تؤدي إلى العنف أو الصوت العالي.

وعن المشهد في مصر الآن والحديث عن التدخل الدولي في شؤونها، قال "من يظن أن الدول الكبرى لا تتدخل في شؤون الدول النامية فهو واهم وكل ما يحدث في مصر منذ الثورة بسبب تدخلهم في الشأن الداخلي، فالولايات المتحدة الأمريكية تتدخل في جيع الأحداث في مصر.

وعن المعارضة، أضاف أن المعارضة الحقيقية تحتاج إلى ثلاث أمور وهي "القيادة والتنظيم والتمويل"، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين قامت بمقاطعته تماما منذ اندلاع الثورة المصرية.

وأشار إلى أن هناك حالة من عدم الشفافية التي يتم التعامل بها مع أزمة سد النهضة، ولا توجد دراسات واضحة لأثر هذا السد على حصة مصر من مياه النيل.

وأكد أن المناخ السياسي الآن يخيف كثيرين من تولي وتحمل المسؤولية.