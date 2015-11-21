أمن القاهرة يلقى القبض على محاسب اشترى 130 ألف دولار بأزيد من السعر

وجهت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حملات أمنية موسعة استهدفت إحكام الرقابة على شركات الصرافة للحد من ظاهرة ارتفاع سعر النقد الأجنبى، بقصد مكافحة الجريمة بشتى صورها، بالإضافة إلى استهداف المتاجرين فى العملات الأجنبية خارج السوق الرسمية.

ونجحت الحملات فى المرور خارجيا على العديد من شركات الصرافة لمتابعتها، وخاصة الشركات المشهور عنها التعامل بغير السعر الرسمى، كما تم تفقد فروع شركات الصرافة والصادر بشأنهما قرارات غلق، وتبين أن جميع فروع تلك الشركات مغلقة طبقا للعقوبات الموقعة من محافظ البنك المركزى.

كما تمكنت الحملات التى استهدفت المتجرين فى العملات الأجنبية خارج السوق الرسمى، من ضبط "محمد أ س " 40 سنة، محاسب، بشركة للتسويق والتجارة، وبحوزته مبلغ 130 ألف دولار، أقر بشرائه المبلغ من أحد شركات الصرافة بشارع البستان فى وسط البلد، مقابل مبلغ 8.57 قرش للدولار وهو سعر السوق السوداء، وقامت الشركة بتسليمه إيصال بالسعر الرسمى للدولار بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بإخطار نيابة الشئون المالية والتجارية، وجارى مخاطبة البنك المركزى من خلال النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة المخالفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.