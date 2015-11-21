أسباب تسوس الأسنان.. وأهم النصائح لتجنب حدوث ذلك

تسوس الأسنان إحدى المشاكل التى يعانى منها الكثير من الأشخاص، سواء الكبار أو الصغار، نتيجة أسباب وعوامل عديدة تساهم فى حدوث تسوس بالأسنان.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وعن تسوس الأسنان، قال الدكتور وائل هندى أخصائى علاج تجميل الأسنان، إن مشكلة تسوس الأسنان تعد إحدى أهم المشاكل الصحية التى تؤثر على الفم نتيجة عوامل وأسباب عديدة، أهمها:
>1)الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والحلويات .
>2)عدم الاهتمام بغسل الأسنان، حيث يجب غسلها على الأقل ثلاث مرات يوميا .
>3)تناول المأكولات والمخبوزات أحد أسباب تسوس الأسنان لتراكم بقايا تلك الأطعمة على الأسنان، وبالتالى تسوس الأسنان.
>4)التغذية غير الصحية مثل تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون والكربوهيدرات تساهم فى زيادة الوزن وتسوس الأسنان.
>ولذلك يقدم "د.وائل" بعض النصائح التى يجب اتباعها لوقاية الأسنان من التسوس، وأهمها:
>1)الاهتمام بغسل الأسنان جيدا مرة على الأقل قبل النوم.
>2)مضمضة الفم بالمياه جيدا عقب تناول الطعام فى حالة الأكل خارج المنزل .
>3)الاهتمام بتناول الغذاء الصحى المحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامينات المفيدة لصحة وتقوية الأسنان .
تسوس الأسنان
>وعن تسوس الأسنان، قال الدكتور وائل هندى أخصائى علاج تجميل الأسنان، إن مشكلة تسوس الأسنان تعد إحدى أهم المشاكل الصحية التى تؤثر على الفم نتيجة عوامل وأسباب عديدة، أهمها:
>1)الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والحلويات .
>2)عدم الاهتمام بغسل الأسنان، حيث يجب غسلها على الأقل ثلاث مرات يوميا .
>3)تناول المأكولات والمخبوزات أحد أسباب تسوس الأسنان لتراكم بقايا تلك الأطعمة على الأسنان، وبالتالى تسوس الأسنان.
>4)التغذية غير الصحية مثل تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون والكربوهيدرات تساهم فى زيادة الوزن وتسوس الأسنان.
نصائح لحمايتك من تسوس الأسنان
>ولذلك يقدم "د.وائل" بعض النصائح التى يجب اتباعها لوقاية الأسنان من التسوس، وأهمها:
>1)الاهتمام بغسل الأسنان جيدا مرة على الأقل قبل النوم.
>2)مضمضة الفم بالمياه جيدا عقب تناول الطعام فى حالة الأكل خارج المنزل .
>3)الاهتمام بتناول الغذاء الصحى المحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامينات المفيدة لصحة وتقوية الأسنان .