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أطعمة مهمة لصحة طفلك.. لا تهمليها

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أطعمة مهمة لصحة طفلك.. لا تهمليها أطعمة مهمة لصحة طفلك.. لا تهمليها
من المعروف أن الجسم السليم فى العقل السليم، والاهتمام بصحة الأطفال فى الصغر تجعلهم أكثر تركيزا وبصحة جيدة ويكون ذلك من خلال تناولهم غذاء صحيًا يحتوى على جميع العناصر الغذائية.

ووفقا لتقرير نشر بموقع The times of india الهندى، أن هناك بعض الأطعمة التى تكون مهمة لصحة طفلك، لاحتوائها على الفوائد الصحية منها الفلفل الحلو الملون الذى يحتوى على مضادات للأكسدة تقى من السرطان وتعزز عملية التمثيل الغذائى، ومن الممكن إعداده للطفل على شكل قطع صغيرة مع قليل لزيت الزيتون والأرز بالإضافة إلى قطعة من الدجاج أو الجبن.

حسب ما جاء فى التقرير، فإن العديد من العناصر التى تساعد على نمو الطفل، البروكلى الغنى بالألياف وفيتامين سى المهم لصحة الطفل العقلية والجسمانية، بالإضافة إلى أن تناول الفاصوليا الخضراء التى تعد ذات قيمة غذائية عالية وتحتوى على مجموعة من الفيتامينات والحديد والفوسفور والبوتاسيوم، حيث إنها تكون جيدة للأطفال المصابين بفقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد .

ومن الأطعمة المهمة للطفل، الباذنجان، فقد يحتوى على فيتامينات وفيرة ويعطى الطفل كميات كبيرة من فيتامين ب6، الذى يساعد على تحسين وظائف المخ والجسم بشكل جيد، ومن الممكن وضعه فى السندوتشات للطفل إما مقليًا أو "محمص"، وأيضا السمك يحتوى على مضادات أكسدة والزنك واليود الذى يساعد على تنمية الدماغ والأعصاب بشكل جيد .

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مصر 365