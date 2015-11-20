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بالفيديو – دورتموند يسقط للمرة الثانية بثلاثية هامبورج

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بالفيديو – دورتموند يسقط للمرة الثانية بثلاثية هامبورج بالفيديو – دورتموند يسقط للمرة الثانية بثلاثية هامبورج

مهمة كبيرة يبدأها حسام البدري بعد أقل من 10 أيام مع الأوليمبي في طريق الصعود لدورة الألعاب الأوليمبية 2016 في ريو دي جانيرو عندما يبدأ صغار الفراعنة مشوارهم في كأس إفريقيا تحت 23 سنة.

البدري الذي قاد الأهلي لمجد إفريقي من قبل في 2012 يسعى لقيادة المنتخب الأوليمبي لمجد عالمي بالصعود وتمثيل في أولمبياد 2016.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع البدري قبل السفر إلى السنغال لخوض البطولة.

مهمة الأولمبياد

"المهمة ليست سهلة فهناك ثمانية فرق تمتلك مقومات التأهل ستشارك، هناك تونس والجزائر فريقان قويان للغاية، نيجيريا قادم من كأس العالم ومالي كذلك ولديهم الكثير من المحترفين".

"المجموعة الثانية تضم منتخب صاحب الأرض والجمهور وخسرت أمام جنوب إفريقيا لذلك كل المنتخبات لديها الفرصة للتأهل".

"بالنسبة للميدالية لا أستطيع أن أعد بشيء لكن لو تحقق الصعود سيكون المستقبل رائعا.. الوصول للأولمبياد إنجاز ولن أستطيع أن أعد بشيء سواه بعدها سنرى طبيعة الظروف والخطة التي نحتاجها".

الصغار الذين أصبحوا نجوما

"لا أواجه مشاكل مع الذين أصبحوا نجوما في الأهلي والزمالك، بالعكس إطلاقا أكون سعيدا للغاية لأن كل لاعب فيهم يرغب في إثبات مسؤوليتهم عن المنتخب الأوليمبي".

"لك أن تتخيل رمضان قال لي منذ ساعات أنا أحاول أن أكون معك أفضل من أي أحد آخر وكذلك كهربا ورامي ربيعة.. الجميع يقاتل أمامي ليثبت أنهم يتحمل المسؤولية".

الثلاثي الكبير

في حالة الوصول سيكون أمام البدري اختيار 3 لاعبين فوق السن فمن هم "محمد صلاح.. حتى لو لدي لاعبين كثيرين في مركزه، الاثنان المتبقيان لا أستطيع أن أحدد أحدهما الآن".

"حارس مرمى؟ من الممكن أن يكون الشناوي أو إكرامي أو مسعد عوض ولا أستعين بحارس".

المحطة المقبلة

"أدعى أن نتأهل للأولمبياد حتى يكتب في تاريخي التدريبي ويكون اسمي في إنجاز وصول مصر للأولمبياد".

"بعدها سأستخير الله وسأرى إن كانت المحطة المقبلة هي الأهلي أو المنتخب فأنا دائما ما أفكر في الاثنين".

"علاقتي بكوبر ليس متوترة وليست وطيدة كذلك.. نحن لسنا على اتصال ولكل منا منتخبه".

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فيديو اليوم السابع

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