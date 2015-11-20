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التقرير الطبي لقتيل هجمات باريس المصري: «سبب الوفاة معلوم لدى فرنسا»

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التقرير الطبي لقتيل هجمات باريس المصري: «سبب الوفاة معلوم لدى فرنسا» التقرير الطبي لقتيل هجمات باريس المصري: «سبب الوفاة معلوم لدى فرنسا»

جثمان المصري «صالح الجبالي» قتيل هجمات باريس

 

صرحت مصادر بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، أن التقرير الطبي المرافق لجثمان «صالح الجبالي»، المصري الذي لقي مصرعه في هجمات باريس، الجمعة الماضية، لم يوضح سبب الوفاة، وكان مدون عليه عبارة «سبب الوفاة معلوم لدى السلطات الفرنسية» دون ذكر أي تفاصيل.

ووصل مطار القاهرة الدولي، جثمان المواطن المصري «صالح الجبالي»، الذي قُتل فى هجمات باريس الإرهابية، الجمعة الماضية.

صالح الجبالي، من مواليد ١٩٨٧، قتل فى اعتداءات تبناها تنظيم داعش، ونفذها انتحاريون مسلحون فى أماكن متفرقة بالعاصمة الفرنسية باريس ، ما أسفر عن وقوع ١٣٠ قتيلًا و٣٥٢ جريحًا.

 

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