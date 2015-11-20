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جمرك سفاجا يحبط محاولة لتهريب تمور وأجهزة تحليل سكر وبطاطين

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جمرك سفاجا يحبط محاولة لتهريب تمور وأجهزة تحليل سكر وبطاطين جمرك سفاجا يحبط محاولة لتهريب تمور وأجهزة تحليل سكر وبطاطين
أحبطت إدارة الحركة بجمرك سفاجا برئاسة محمد جمال ثلاث محاولات تهريب تمور وأجهزة تحليل سكر وبطاطين، وذلك للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن رئيس قسم المكافحة إسلام الخطيب اشتبه فى مشمول البيان الجمركى الوارد من باسم إحدى الشركات، وبتفتيشها تبين وجود 2 طن تمور بقيمة 20 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن المحاولة الثانية كانت تهريب كمية من أجهزة تحليل السكر قادمة من السعودية، وبلغت قيمة التعويضات نحو 4 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن المحاولة الثالثة تهريب كمية من البطاطين قادمة من السعودية بقيمة 18 ألف جنيه، وقيمة التعويضات بـ9 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن يحيى سعيد مدير عام جمرك سفاجا قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 3 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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مصر 365

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