أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شرطة السياحة تضبط 154 قضية متنوعة وتنفذ 40 حكما قضائيا بالقاهرة والجيزة

Google+ Print
شرطة السياحة تضبط 154 قضية متنوعة وتنفذ 40 حكما قضائيا بالقاهرة والجيزة شرطة السياحة تضبط 154 قضية متنوعة وتنفذ 40 حكما قضائيا بالقاهرة والجيزة
شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين مساعد الوزير مدير الإدارة العامة، حملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط 154 قضية متنوعة خلال 24 ساعة بمحافظتى القاهرة والجيزة بإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة.

جاء ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار التى تستهدف مكافحة الجرائم بشتى صورها وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون وفحص المترددين على المناطق السياحية والأثرية، تحقيقا لمبدأ الردع العام للقيام بحملات يومية، لبث الطمأنينة فى نفوس السائحين والزائرين.

وقاد الحملة العميد ناجح زكى مدير مباحث الفنادق بشرطة السياحة والآثار، وتم ضبط 40 شخصا هاربين من أحكام قضائية و5 قضايا تنفيذ قرار غلق للمنشأة.

كما تمكنت الحملة التى ضمت كلا من المقدمين أدهم عامر ووائل طه والرائدين رءوف مصطفى وتامر الجيار والنقباء عبد الحليم الفقى وأحمد عثمان وإسلام منصور ومحمد العزازى ومحمد ممدوح ومحمد فؤاد ومحمد غازى رجال مباحث الفنادق بشرطة السياحة والآثار، من ضبط 54 شخصا بدون شهادة صحية و3 مخالفات لعدم وجود أجهزة كشف معادن داخل الفنادق.

كما شملت القضايا إدارة فندق بدون ترخيص وعدم وضع علامة النجمة السياحية وعدم وجود أفراد أمن بالفنادق، وعدم وجود قائمة بأسعار، وبالعرض على العميد يحيى مرزوق وكيل الإدارة أمر بتحرير المحاضر اللازمة وإرسالها إلى النيابة المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365