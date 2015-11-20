شرطة السياحة تضبط 154 قضية متنوعة وتنفذ 40 حكما قضائيا بالقاهرة والجيزة

شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين مساعد الوزير مدير الإدارة العامة، حملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط 154 قضية متنوعة خلال 24 ساعة بمحافظتى القاهرة والجيزة بإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة.

جاء ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار التى تستهدف مكافحة الجرائم بشتى صورها وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون وفحص المترددين على المناطق السياحية والأثرية، تحقيقا لمبدأ الردع العام للقيام بحملات يومية، لبث الطمأنينة فى نفوس السائحين والزائرين.

وقاد الحملة العميد ناجح زكى مدير مباحث الفنادق بشرطة السياحة والآثار، وتم ضبط 40 شخصا هاربين من أحكام قضائية و5 قضايا تنفيذ قرار غلق للمنشأة.

كما تمكنت الحملة التى ضمت كلا من المقدمين أدهم عامر ووائل طه والرائدين رءوف مصطفى وتامر الجيار والنقباء عبد الحليم الفقى وأحمد عثمان وإسلام منصور ومحمد العزازى ومحمد ممدوح ومحمد فؤاد ومحمد غازى رجال مباحث الفنادق بشرطة السياحة والآثار، من ضبط 54 شخصا بدون شهادة صحية و3 مخالفات لعدم وجود أجهزة كشف معادن داخل الفنادق.

كما شملت القضايا إدارة فندق بدون ترخيص وعدم وضع علامة النجمة السياحية وعدم وجود أفراد أمن بالفنادق، وعدم وجود قائمة بأسعار، وبالعرض على العميد يحيى مرزوق وكيل الإدارة أمر بتحرير المحاضر اللازمة وإرسالها إلى النيابة المختصة.