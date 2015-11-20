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صور| وصول جثمان المصري «صالح الجبالي» ضحية هجمات باريس الإرهابية إلى القاهرة

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صور| وصول جثمان المصري «صالح الجبالي» ضحية هجمات باريس الإرهابية إلى القاهرة صور| وصول جثمان المصري «صالح الجبالي» ضحية هجمات باريس الإرهابية إلى القاهرة

جثمان المصري «صالح الجبالي» ضحية هجمات باريس الإرهابية

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، جثمان المواطن المصري «صالح الجبالي»، الذي قُتل فى هجمات باريس الإرهابية، الجمعة الماضية، وصل الجثمان علي الطائرة المصرية القادمة من باريس.

أمر الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار، بإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثمان وتسليمه إلي أهله لدفنه بمقابر أسرته بمركز سمنود بالغربية، حيث كان فى استقبال الجثمان بالمطار عدد كبير من أقارب القتيل .

وكان المواطن المصري صالح الجبالي، وهو من مواليد 1987، قد قتل فى اعتداءات إرهابية متزامنة تبناها تنظيم داعش، ونفذها انتحاريون مدججون بالسلاح فى أماكن متفرقة بالعاصمة الفرنسية باريس ، ما أسفر عن وقوع 129 قتيلًا و352 جريحاً.

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